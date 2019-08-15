Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена главных претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2018/2019.
В тройку претендентов вошли аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса», а также голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Имя победителя будет объявлено 29 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.
Напомним, ранее «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв по пенальти «Челси» (3:2п).СпортФутболОбщество
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым