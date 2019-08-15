Новости спорта

16:41 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19

15:26, 15.08.2019
Стали известны претенденты на награду лучшему футболисту сезона-2018/19
Фото: uefa.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил имена главных претендентов на звание лучшего футболиста сезона-2018/2019.

В тройку претендентов вошли аргентинец Лионель Месси из «Барселоны», португалец Криштиану Роналду из «Ювентуса», а также голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.

Имя победителя будет объявлено 29 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов в Монако.

Напомним, ранее «Ливерпуль» стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв по пенальти «Челси» (3:2п).

СпортФутболОбщество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров