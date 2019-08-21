Эксперты назвали лучшие страны для отдыха с детьми

Сервис OneTwoTrip составил рейтинг стран, наиболее подходящих для путешествий с детьми. Больше всего соответствующих отелей специалисты насчитали в Италии, США и Германии.

Россия также вошла в десятку, а вместе с ней Франция, Испания, Австрия, Индия, Польша и Бразилия, передает ТАСС.

Отели, обеспечивающие комфортный отдых с детьми, должны иметь специальное меню, игровую комнату, предоставлять услуги няни и возможность поставить в номер детскую кроватку.

Некоторые гостиницы также предлагают анимацию, занятия в обучающих клубах и отдельные детские бассейны.

«По нашим данным, в России для отдыха с детьми подходит 5% гостиниц. Это средний показатель по миру», — отметил директор гостиничного направления OneTwoTrip Максим Карауш. По его словам, таких отелей в стране около 4 тысяч.

Ранее эксперты определяли страны, в которых у россиян чаще всего крадут деньги с банковских карт. В число самых опасных вошли Индонезия, Индия и страны Латинской Америки.



