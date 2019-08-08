Названы страны, где у россиян чаще всего воруют деньги с банковских карт

Деньги с банковские карт россиян чаще всего могут быть похищены в Индонезии, Индии и странах Латинской Америки.

«Основными опасностями, которые могут поджидать путешественников, являются физическая кража карты, компрометация пин-кода, а также скимминг — копирование магнитной полосы карты», — пишет «РИА Новости» со ссылкой на исследование «Райффайзенбанка».

Однако, по подсчетам экспертов, число случаев использования поддельных банковских карт после скимминга снизилось на 73% в этом году. Во многом это происходит благодаря ужесточению требований платежных систем чиповых карт и улучшению противомошеннической системы.

Число потерь или краж банковских карт, по сравнению с прошлым годом, осталось неизменным. Эксперты посоветовали клиентам на отдыхе использовать бесконтактные платежи, иметь при себе немного наличности и после поездки не забыть поменять пин-коды своих карт.

Ранее сообщалось, что данные 70 тыс клиентов «Бинбанка» продаются в интернете по цене примерно 5 рублей за строку.