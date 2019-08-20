Непрерывный контроль за движением на дорогах Татарстана обеспечит «Автодория»
Татарстанское ГБУ «Безопасность дорожного движения» подвело итоги тендера на обеспечение беспрерывного контроля за движением транспорта на пяти дорогах республики. Победителем стало ООО «Автодория».
Компания готова исполнить работы за 83 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.
Напомним, что начальная цена контракта составляла 110 млн рублей. Согласно техдокументации, систему контроля планируется создать на трассах Казань — Шемордан, Чистополь — Нижнекамск, Казань — Малмыж, Набережные Челны — Заинск — Альметьевск и Сорочьи Горы — Шали.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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