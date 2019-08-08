Новости общества

15:32 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Власти Татарстана готовы потратить на непрерывный контроль за транспортом на 5 дорогах 110 млн рублей

15:04, 08.08.2019
Власти Татарстана готовы потратить на непрерывный контроль за транспортом на 5 дорогах 110 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанское ГБУ «Безопасность дорожного движения» объявило тендер на поставку оборудования для непрерывного контроля за движением всего транспорта. Установить его планируется на пяти дорогах, а стоимость контракта составит 110 млн рублей.

Прием заявок стартовал 31 июля и завершится 15 августа. Аукцион по определению исполнителя назначен на 19 августа, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Контракт предполагает создание такой системы на следующих дорогах:

  • Казань — Шемордан;
  • Чистополь — Нижнекамск;
  • Казань — Малмыж;
  • Набережные Челны — Заинск — Альметьевск;
  • Сорочьи горы — Шали.

Напомним, что в Казани уже запущена система непрерывного контроля. Она действует на федеральных трассах Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров