Власти Татарстана готовы потратить на непрерывный контроль за транспортом на 5 дорогах 110 млн рублей
Татарстанское ГБУ «Безопасность дорожного движения» объявило тендер на поставку оборудования для непрерывного контроля за движением всего транспорта. Установить его планируется на пяти дорогах, а стоимость контракта составит 110 млн рублей.
Прием заявок стартовал 31 июля и завершится 15 августа. Аукцион по определению исполнителя назначен на 19 августа, следует из сообщения на сайте госзакупок.
Контракт предполагает создание такой системы на следующих дорогах:
- Казань — Шемордан;
- Чистополь — Нижнекамск;
- Казань — Малмыж;
- Набережные Челны — Заинск — Альметьевск;
- Сорочьи горы — Шали.
Напомним, что в Казани уже запущена система непрерывного контроля. Она действует на федеральных трассах Москва — Уфа, Казань — Оренбург и Казань — Ульяновск.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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