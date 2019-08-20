Буцаев об игре «Нефтехимика»: «Мы показываем хороший хоккей, но не все 60 минут»

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев рассказал о готовности команды к началу сезона в КХЛ.

«Мы провели несколько матчей во время «предсезонки» и в принципе довольны тем, что нам в спарринге попались сильные команды. Первые матчи провели в Финляндии. Посмотрели большую группу молодых ребят, которые только вливаются в большой спорт. В прошлом сезоне по большей части они играли за молодежную команду. Также просмотрели новичков. В целом нам что-то понравилось в этих матчах, что-то извлекли для себя полезного, над чем нужно нам было работать.

Мы провели турнир в Нур-Султане с топовыми соперниками из нашей конференции — «Автомобилистом», «Ак Барсом», «Салаватом Юлаевым», «Барысом». Местами мы показывали хорошую игру, хороший хоккей, но это было местами, а не на протяжении 60 минут…

Наверное, благодаря тому, что нам в визави попались такие сильные команды, несмотря на отрицательный результат, мы увидели, как ребята справляются с такой психологической нагрузкой, как они будут реагировать на такие моменты в будущем. Можно сказать, что команда закалилась где-то благодаря таким матчам: кто-то пересмотрел свою самооценку, кто-то свои возможности оценил», — приводит слова Буцаева пресс-служба «Нефтехимика».