Правительство определится со структурой зарплат врачей к 1 октября

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что до 1 октября правительство должно определиться с тем, как именно врачи будут получать зарплату. Рассматривается два варианта: оклад или доплаты.

«Нам предстоит принять решение, мы жестко фиксируем структуру заработной платы — оклад, компенсационные, стимулирующие и внутри этого дифференциацию <…> И второе направление как альтернативное этому — возможное введение доплат, как это было в свое время в рамках первого нацпроекта «Здоровье», — приводит ТАСС слова Голиковой.

После совещания у президента РФ Владимира Путина вице-премьер рассказала, что проверки выявили в ряде регионов случаи неоплаты сверхурочных врачам, а также работы по совместительству.

Чиновница добавила, что в трех регионах России зафиксированы серьезные отклонения по уровню заработной платы. Однако в областных, краевых, республиканских больницах обычно зарплаты врачей превышают 200% от средней по региону. Однако в сельской местности остаются проблемы.

Ранее Путин поручил Голиковой подготовить предложения по развитию первичного звена здравоохранения. Он обратил внимание и на недовольство медработников уровнем зарплат.