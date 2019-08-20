Команда МЧС Татарстана по хоккею с мячом завоевала золото на Всемирных играх полицейских и пожарных — видео

Команда главка МЧС по Татарстану по хоккею с мячом стала чемпионом мира на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных, проходивших в Китае.

Татарстанские спортсмены обыграли соперников из Канады, Франции и Финляндии.

Вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов отметил, что «команда по ходу турнира прибавляла и прибавляла, прежде всего в уверенности».

В казанском аэропорту хоккеистов встречали коллеги и близкие, а руководитель татарстанского главка МЧС России Рафис Хабибуллин, как и обещал, приехал встречать победителей на пожарном автомобиле.