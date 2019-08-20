Эксперты выяснил, в каких городах студентам проще всего снимать жилье

Самым недорогим городом в вопросе сдачи жилья для студентов оказался город Волжский в Волгоградской области, выяснил портал Domofond.ru. Самым дорогим городом для студентов оказалась Москва.

В исследовании за основу брали ситуацию, когда четыре студента хотят арендовать двухкомнатную квартиру, чтобы делить между собой арендную плату. В Волгограде в этом случае одному студенту придется платить 2 576 рублей в месяц, в Москве — свыше 13 тысяч рублей в месяц.

В топ самых дорогих для студентов городов также вошли Сочи (10 883 рубля на студента) и Химки (9 158 рублей на студента). В топ дешевых городов вошли также Курск (2 583 рубля на студента) и Стерлитамак (2 600 рублей на студента).

Однако если учитывать только города с населением свыше миллиона человек, где расположены наиболее крупные вузы, то самыми дорогими для студентов будет Москва, Санкт-Петербург (8 759 рублей на студента) и Казань (5 725 рублей на студента)

Лишь в пяти городах-миллионерах стоимость аренды оказалась ниже средней по России (18 405 руб. за квартиру, или 4 601 руб. на одного студента). Это Пермь (17 541 руб. в месяц, 4 385 руб. на студента), Омск (16 088 и 4 022 руб. соответственно), Воронеж (15 994 и 3 999 руб.), Челябинск (15 207 и 3 802 руб.) и Волгоград (14 730 и 3 683 руб.)

Напомним, в августе стало известно, что в вузах России начнут выявлять отстающих студентов с помощью искусственного интеллекта.

