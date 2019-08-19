За год спрос на школьную форму в Казани возрос на треть

Спрос на школьную форму в Казани возрос за год на 35%. Ее стоимость в среднем составляет 997 рублей, следует из данных сервиса Avito.

Именно школьная форма является основной статьей затрат при подготовке ребенка в школу. Всего на эти цели, по данным исследования, семья тратит 2 265 рублей. На втором месте в списке трат рюкзак — в среднем 983 рубля. Пенал в среднем стоит 285 рублей.

Сильнее всего спрос на школьную форму на «Авито» вырос в Перми (целых 66%), Краснодаре (49%) и Воронеже (47%). Дороже всего комплект для подготовки ребенка в школу стоит в Москве (3 326 рублей), Иркутске (3 147 рублей) и Санкт-Петербурге (3 041 рубль).

Напомним, на минувшей неделе Роскачество сообщило, что доля фальсификата среди школьной формы упала до 39%.

