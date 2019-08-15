Почему некоторые школьники должны учиться во второй половине дня и по субботам

Вторая смена и шестидневная неделя в школах — это правильно и удобно

Надвигается новый учебный год. Родители, педагоги, ученые и детские психологи опять ломают копья: допустимо ли ребенку учиться во вторую смену? Нужно ли школам тотально переходить на пятидневку, чтобы дети успевали отдыхать, или шестидневная учебная неделя приносит больше пользы? На фоне нехватки мест в школах для обучения всех детей в одну смену вопрос приобретает особенную остроту. А еще есть проблема шестидневной учебной недели, которую некоторые регионы пытаются ужать до пяти дней. «Реальное время» попыталось рассмотреть эти вопросы с непопулярной стороны и нашло аргументы в пользу вариантов, вызывающих неприятие воинственно настроенного большинства. А также подготовило практические советы родителям школьников, которые переходят на обучение во вторую смену.

Татьяна Черниговская: «Необходимо проводить исследования»

Как правило, на вопрос — в какую смену должен учиться ребенок? — сразу следует один ответ: в первую! И точка. Молодые мамы, чиновники от образования, детский омбудсмен, даже Владимир Путин тверды и безапелляционны. Но правы ли они? И возможна ли одна правда (читай — уравниловка) для всех наших детей? Таких умных, красивых и разных?

Татьяна Черниговская, прославленный нейролингвист и психолог, профессор СПбГУ, считает, что прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо проводить полномасштабные исследования.

— Лично я считаю, что в первой половине дня учиться лучше, потому что утром человек эффективнее усваивает материал. Но как специалист, считаю, что прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо проводить полномасштабные исследования, — сказала она в интервью «Реальному времени». — При этом однозначные результаты получить будет очень сложно из-за индивидуальных особенностей каждого ребенка. Мы не можем сравнивать особенности усваиваемости материала у «сов» и «жаворонков» — это все равно что проводить сравнительное изучение утки и кошки.

Вторая смена — идеальный вариант для детей-спортсменов

Тем временем руководитель Ассоциации детских нейропсихологов Москвы Альфия Измайлова считает, что учиться во второй половине дня для многих детей — благо, а вовсе не зло.

Первое. У разных детей различные особенности работы нервной системы: индивидуальных биоритмов никто не отменял, «совы» и «жаворонки» есть не только среди взрослых. У всех разная врабатываемость, работоспособность, истощаемость нервной системы. Поэтому кому-то лучше учиться во второй половине дня — их мозг «просыпается» только к обеду.

Второе. Важна тема физического здоровья. Для детей, которые часто болеют, в приоритете закаливающие процедуры и спорт по утрам: если они учатся в первую смену, у них нет времени ни на зарядку, ни на полноценную утреннюю гигиену, рассказала нам Альфия Хасановна:

— В этом плане лучше учиться во второй половине дня, и это не значит, что ребенок должен спать до обеда. В идеале он должен вставать рано утром, делать гимнастику, закаляться. Кстати, если ребенок нацелен на серьезные занятия спортом и ходит в секции, то для его нервной системы подходит схема со второй сменой в школе. Утром ученик занимается спортом, он получает хороший заряд на весь день, и после обеда переключение с физической активности на умственный труд позволит лучше усваивать информацию в школе. И наоборот, если ребенок идет в спортсекцию вечером, его нервная система перевозбуждается, ему будет сложнее уснуть и полноценно отдохнуть.

Третье. Важный аспект, о котором говорит нейропсихолог, — питание. Когда ребенок учится в первую смену, он часто не успевает позавтракать, да и качество школьных обедов — тоже притча во языцех. Все это негативно сказывается на обмене веществ: Альфия Хасановна рассказала, что первый прием еды (завтрак) дает максимальное насыщение организма питательными веществами, потому что в это время всасываемость пищи происходит интенсивнее. К тому же, научно подтверждено, что регулярное употребление на завтрак каш из злаковых культур улучшает работоспособность мозга на 13%.

— К вечеру обмен веществ замедляется, плотная пища переваривается хуже. А ведь если ребенок учится в первую смену, то его основной прием пищи приходится на ужин. Результатом может быть нарушение обмена веществ. Это напрямую скажется и на мозговой деятельности, и на соматических аспектах: например, дети, которые не завтракают и наспех перекусывают в обед, чаще других подвержены болезненной полноте.

Когда ребенок учится в первую смену, он часто не успевает позавтракать, да и качество школьных обедов — тоже притча во языцех. Фото Дарьи Турцевой

Измайлова отмечает, что даже для «жаворонков» вторая смена часто может обернуться благом: речь идет о будущих выпускниках, которые готовятся к ЕГЭ с помощью репетиторов. Если ребенок лучше усваивает знания утром, то лучше этот ресурс бросить на приоритетную задачу — индивидуальные занятия с репетиторами, а после обеда уже заниматься обычными уроками.

Четвертое. И, наконец, еще один аспект, с которым работает Ассоциация детских нейропсихологов, — асоциальное поведение подростков. Альфия Хасановна говорит:

— Если у ребенка наблюдается девиантное поведение и признаки асоциальности, то во второй половине дня, когда наиболее велики всевозможные соблазны и активна «дурная компания», ему лучше находиться в школе. Вторая смена в этом отношении — спасение для многих семей. Ведь утром подростку сложнее найти возможность и компанию, чтобы, например, покурить или принять алкоголь.

Ранние пробуждения вызывают хроническое недосыпание

Елена Легасова, детский психолог, говорит: однозначно ответить на вопрос о том, что предпочтительнее, сложно. Но она точно не согласна с родительской паникой по поводу второй смены. Конечно, есть в ней свои минусы: например, при неправильном распределении времени вторая половина дня ребенка становится перегруженной. Детям не нравится вторая смена, потому что не хватает времени погулять и посидеть за компьютером. А родители вынуждены решать проблему встречи ребенка из школы в темное время суток. Но есть у такого распорядка и плюсы. Например, к ним Елена относит возможность выспаться:

— Когда уроки начинаются после обеда, нет необходимости рано вставать, и это безусловный плюс. Американские ученые доказали, что перенос школьных занятий на более позднее время положительно сказывается на здоровье и успеваемости детей, потому что ранние пробуждения вызывают хроническое недосыпание. Кроме того, зимой подъем приходится на темное время суток, а это плохо влияет на работоспособность детского организма. Во вторую смену школьный материал усваивается легче и качественнее, потому что дети уже проснулись и не спят за партами.

Еще один плюс учебы во второй половине дня психолог видит в том, что ребенок при такой схеме быстрее осваивает навыки самостоятельности: ему нужно собраться самому, без посторонней помощи, пообедать, доделать уроки, одеться. Таким образом школьник учится самоорганизации и дисциплине. Кстати, при обучении во вторую смену фиксируется снижение числа опозданий, а это хорошо для общей дисциплины в классе.

И, наконец, дети, учащиеся во вторую смену, реже подхватывают инфекционные заболевания: по дороге в школу они меньше контактируют с людьми (это особенно актуально для тех учеников, которые ездят в школу на общественном транспорте).

Как благополучно пережить переход на вторую смену

Елена Легасова дала родителям школьников, которые начинают учиться во вторую смену, несколько практических советов. Она говорит, что если правильно составить распорядок дня — ребенок будет успевать все.

Если школьник переходит на вторую смену, то в августе не разрешайте ему спать до обеда. Время подъема нужно сдвигать постепенно.

Научите ребенка разделять домашние задания на те, где может потребоваться помощь взрослых, и которые нужно сделать вечером (письменные задания на черновике, выучить стихи, правила), а утром легче доучить, прочитать, переписать в тетрадь.

Напишите и нарисуйте с ребенком на листе ватмана распорядок дня, где можно крепить стикеры-напоминалки. Определите время подъема, на завтрак, обед, уроки, прогулку, на сборы в школу. Надо равномерно распределить время, предоставив школьнику возможность полноценно отдыхать и продуктивно трудиться.

И, наконец, о шестидневке

Дискуссия о том, что шестидневная учебная неделя не оставляет школьникам времени для отдыха, ведется давно. Мы поговорили с Еленой Германовной Скобельцыной, директором лицея им. Лобачевского КФУ. Она уверена, что шестидневная учебная неделя в современном обществе — оптимальный вариант для учеников среднего и старшего школьного возраста:

— Я выступаю однозначно за шестидневную учебную неделю в школе. Считаю, что такая нагрузка соответствует возрастным особенностям детей и способствует формированию всесторонне развитой личности. При пятидневке интенсивность занятий падает. При этом первоочередная задача школы — сформировать такую среду, чтобы ученикам было в ней интересно. Наши ученики в субботу проводят в лицее целый день и никто не жалуется на повышенную нагрузку.

— Но многие родители выступают за пятидневку, чтобы дети могли провести больше времени с семьей.

— Давайте смотреть на вещи реально. Далеко не в каждой семье есть традиции культурного досуга. Прошло то время, когда каждая семья в обязательном порядке в зимние выходные выходила на лыжные прогулки, а летом — с палаткой на берег реки. Прежде чем говорить о пятидневке, нужно сначала подумать, чем подростки будут заниматься в свободное время. Всем известно, что современные школьники, особенно если говорить о подростковом возрасте, проводят большую часть свободного времени «в обнимку» с гаджетами. Из интернета подростки получают массу избыточной информации, которая зачастую небезопасна. Поэтому я считаю, что школа должна стать для ребенка своеобразным клубом по интересам, в котором и в субботу целенаправленно организованы занятия для удовлетворения потребностей подростка в полноценном саморазвитии.

— А как быть с тем, что школьники из-за шестидневной учебной недели вынуждены проводить много времени за уроками?

— Да, многие родители жалуются, что дети делают уроки до утра. Но чаще всего это результат того, что школьники сами неправильно организовывают свое время: откладывают приготовление уроков до последнего дня и потом вынуждены делать все экстренно. Я считаю, что способность правильно распоряжаться своим временем — это ключевая компетенция человека в XXI веке. Поэтому тайм-менеджмент нужно вводить в школьную программу — хотя бы частями, в рамках различных дисциплин. В новом учебном году в лицее мы в экспериментальном режиме будем вводить элементы тайм-менеджмента на всех уровнях обучения.