На свидетеля по делу Кокорина и Мамаева было совершено покушение на убийство

Фото: Инстаграм Екатерины Бобковой

Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева рассказала о падении из окна в Чехии. По словам врачей речь могла идти о покушении на убийство.

«Я знакома с Татьяной. Это моя подруга уже восемь лет. И мы с ней два года не общались, разошлись пути. А потом она появилась из ниоткуда. Начала названивать-написывать, названивать-написывать. А потом она предложила полететь в Прагу к её знакомому. Я решила, что мне нужно отвлечься от всей истории с футболом и поехать с ней.

Ну так мы приехали туда. Познакомились вот как раз с Андреем, там ещё Александр был, его друг, молодой парень. Вот мы познакомились, поужинали, выпили вина. Я вот просто к ней подошла и сказала: «Тань, давай я к тебе». Она начала эту тему про футболистов. И я говорю: «Давай закроем эту тему. Мне это неприятно. Из-за этого я из Москвы уехала». Она такая: «Да-да! Ладно-ладно-ладно». И всё. Если честно, я уже хотела спать и говорила всем, что, может быть, пора спать.

И вот тема про футболистов началась. Начали говорить, Андрей мне дал бокал. У меня стоял мой бокал, я пила красное вино. Я говорю такая: «Всё, хватит! Давайте закроем тему! Сейчас я уйду туда, в комнату, спать». Как раз сказала, он дал другой бокал вина, я выпила — и всё. Больше ничего не помню.

Татьяна написала мне за всё это время только одно сообщение: «Кать, нам надо встретиться поговорить. Ты испортила мне жизнь, я теперь спать спокойно не могу, мне кошмары снятся, я из церкви не вылезаю».



Говорят о разных версиях. Потому что в Москве врачи говорят, что вообще как будто по голове меня сначала ударили, а потом скинули. Потому что тело уже было бездыханное, когда падала. Потому что, если бы оно было в дыхании, я бы умерла там же», — цитирует Бобкову телеграм-канал Baza.