Зинэтула Билялетдинов: «Я был против возвращения Петрова в «Ак Барс»? Абсолютная неправда»

Бывший главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов опроверг слухи о своем нежелании возвращать в казанский клуб нападающего Кирилла Петрова.

Конфликт с Петровым? Это глупость какая-то. Я не знаю, может ему кто-то так информацию преподал. Когда он принял решение возвращаться из-за океана, мы совместно с Тахаутдиновым и Хуснутдиновым обсудили всё и приняли совместное решение его брать. Кирилл приехал в Казань, я с ним встретился, и мы поговорили. А далее уже руководство клуба должно было решить все технические моменты с контрактом.

Потом директор клуба сказал мне, что Петров не стал с ними подписывать контракт и уехал. Что-то не сложилось. В детали я не вникал, я тренер, а переговорами и контрактами занимаются другие люди. Никакой другой информации у меня не было.

Далее у него контракт был с ЦСКА, они его отдали в «Авангард». Руководство «Ак Барса» мне за последние сезоны не говорило предметно о возможности возвращения Петрова. Так что информация о моем противодействии о его возвращении — абсолютная неправда», — сказал Билялетдинов в интервью ТНВ.