Не проигрывавшая последние 10 лет чемпионка мира из Канады попалась на допинге

Международная федерация каноэ (ICF) обнаружила в допинг-пробе 11-кратной чемпионки мира Лоренсы Венсан-Лапуант неизвестное вещество.

Спортсменка отстранена от соревнований до окончания расследования. Теперь она наверняка пропустит ближайший чемпионат мира в Венгрии, который начнется 21 августа.

27-летняя канадка является самой титулованной каноисткой в мире. Лапуант ни разу не уступила своим соперницам после дебюта в 18-летнем возрасте.

Отметим, что соревнования по каноэ впервые пройдут в рамках Олимпиады в Токио-2020.