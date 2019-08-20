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Не проигрывавшая последние 10 лет чемпионка мира из Канады попалась на допинге

08:49, 20.08.2019
Не проигрывавшая последние 10 лет чемпионка мира из Канады попалась на допинге
Фото: twitter.com/TeamCanada

Международная федерация каноэ (ICF) обнаружила в допинг-пробе 11-кратной чемпионки мира Лоренсы Венсан-Лапуант неизвестное вещество.

Спортсменка отстранена от соревнований до окончания расследования. Теперь она наверняка пропустит ближайший чемпионат мира в Венгрии, который начнется 21 августа.

27-летняя канадка является самой титулованной каноисткой в мире. Лапуант ни разу не уступила своим соперницам после дебюта в 18-летнем возрасте.

Отметим, что соревнования по каноэ впервые пройдут в рамках Олимпиады в Токио-2020.

СпортВодные виды спортаОбщество
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