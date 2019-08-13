В России водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующий проект постановления разработало внутренних дел России.



В случае одобрения инициативы Сотрудник ГИБДД сможет проверить действительность ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустят тестовую систему по выявлению автомобилей без полиса ОСАГО. В рамках нее камеры в автоматическом режиме смогут из потока вычленять нарушителей без полиса. На данный момент эту систему в качестве теста запустили в Москве.