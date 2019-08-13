Новости общества

23:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

22:19, 13.08.2019
В России водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Фото: roscontrol.com

Российским водителям разрешат предъявлять электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также его бумажную копию при проверке документов на дорогах. Соответствующий проект постановления разработало внутренних дел России.

В случае одобрения инициативы Сотрудник ГИБДД сможет проверить действительность ОСАГО через автоматизированную информационную систему обязательного страхования.

Ранее сообщалось, что в Татарстане запустят тестовую систему по выявлению автомобилей без полиса ОСАГО. В рамках нее камеры в автоматическом режиме смогут из потока вычленять нарушителей без полиса. На данный момент эту систему в качестве теста запустили в Москве.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров