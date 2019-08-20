Синоптики Татарстана прогнозируют грозу и до +28 градусов

Сегодня, 20 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. По прогнозам синоптиков, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Утром в отдельных районах вероятен туман.

Ветер западный, северо-западный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха достигнет 23—28 градусов тепла. В Казани метеорологи обещают от +25 до +28 градусов. В Набережных Челнах термометры покажут от +24 до +26 градусов.