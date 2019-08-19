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Туктамышева выступит на Challenger Lombardia Trophy в Италии

19:27, 19.08.2019
Туктамышева выступит на Challenger Lombardia Trophy в Италии
Фото: vk.com/liza_tuktamisheva

Стали известны составы участников на турнир серии Challenger Lombardia Trophy по фигурному катанию.

От России на турнире в женском одиночном катании примут участие Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анна Щербакова. Также в заявку от Казахстана попала ученица группы Этери Тутберидзе вице-чемпионка мира Элизабет Турсынбаева.

Challenger Lombardia Trophy пройдет в итальянском Бергамо с 13 по 19 сентября.

Ранее стала известна композиция, под которую в новом сезоне будет выступать Туктамышева в произвольной программе.

СпортФигурное катание
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