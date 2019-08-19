Глава ЦИК Татарстана рассказал, сколько избирателей проголосуют не на своих участках

Уже 900 человек подали заявление в ЦИК РТ с просьбой проголосовать не на своем избирательном участке, рассказал председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов на онлайн-конференции «Реального времени».

В этом году на выборах в Госсовет РТ для этого нужно подать заявление, а не получать открепительное удостоверение.

«Уже порядка 900 человек в территориальных комиссиях ею воспользовались. По опыту коллег из других регионов мы ожидаем, что наибольшее количество избирателей воспользуются этой услугой, когда открываются участковые комиссии», — сообщил Шагиахметов.

Он также отметил, что 80% заявлений были поданы через портал госуслуг. Глава ЦИКа сделал вывод, что граждане выбирают наиболее удобный способ.

«Им не надо никуда ходить: из любого смартфона, компьютера можно выйти на сайт и оформить заявление», — подчеркнул председатель избиркома.

Полную версию онлайн-конференции с Мидхатом Шагиахметовым можно посмотреть здесь.