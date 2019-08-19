Министерствам запретили предлагать поправки в КоАП до подготовки нового кодекса

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев запретил министерствам инициировать изменения в действующий Кодекс об административных правонарушениях на время подготовки его новой версии.

Исключения возможны, только если это требуется для исполнения решения Конституционного суда РФ, либо поручения президента или правительства, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Ранее на сайте Правительства РФ появилась концепция нового Кодекса об административных правонарушениях. В ней предложено разделить административные правонарушения на категории, а количество видов таких правонарушений сократить.

Новый кодекс об административных правонарушениях планируется ввести в действие с 1 января 2021 года в России.