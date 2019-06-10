Правительство РФ опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях
Сегодня на сайте Правительства РФ появилась концепция нового Кодекса об административных правонарушениях. В ней предложено разделить административные правонарушения на категории, а количество видов таких правонарушений сократить.
Согласно концепции максимальный срок давности привлечения к административной ответственности не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности, то есть два года. Исключение — административная ответственность для юрлиц.
Также предлагается назначать гражданам за впервые совершенные негрубые правонарушения не штрафы, а предупреждения. Эта мера также может назначаться индивидуальным предпринимателям, юрлицам малого и среднего предпринимательства, а также их работникам.
Кроме того, авторы документа предлагают отменить административную ответственность для бюджетных учреждений и наказывать работающих там должностных лиц.
Новый кодекс об административных правонарушениях планируется ввести в действие с 1 января 2021 года в России.
Ранее сообщалось, что в новом КоАП РФ могут появиться институты освобождения от административной ответственности.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым