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Правительство РФ опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях

15:28, 10.06.2019
Правительство РФ опубликовало концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях
Фото: pixabay.com

Сегодня на сайте Правительства РФ появилась концепция нового Кодекса об административных правонарушениях. В ней предложено разделить административные правонарушения на категории, а количество видов таких правонарушений сократить.

Согласно концепции максимальный срок давности привлечения к административной ответственности не может превышать минимальный срок давности привлечения к уголовной ответственности, то есть два года. Исключение — административная ответственность для юрлиц.

Также предлагается назначать гражданам за впервые совершенные негрубые правонарушения не штрафы, а предупреждения. Эта мера также может назначаться индивидуальным предпринимателям, юрлицам малого и среднего предпринимательства, а также их работникам.

Кроме того, авторы документа предлагают отменить административную ответственность для бюджетных учреждений и наказывать работающих там должностных лиц.

Новый кодекс об административных правонарушениях планируется ввести в действие с 1 января 2021 года в России.

Ранее сообщалось, что в новом КоАП РФ могут появиться институты освобождения от административной ответственности.

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