Счетная палата констатировала сокращение госдолга регионов

На 1 июля государственный долг регионов России составил 2,037 трлн рублей. С начала года он снизился на 7,7%.

В целом ситуация с госдолгом регионов улучшается 3-й год подряд: с начала 2017 до 1 июля 2019 годов он сократился на 316 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

В материалах Счетной палаты отмечается, что «задолженность регионов по коммерческим кредитам к 1 июля 2019 года сократились на треть».

Госдолг регионов с начала года снизился на 169 млрд руб, на 7,7%.

Ситуация с госдолгом регионов улучшается 3-й год подряд: с начала 2017 г. до 1 июля 2019 г. он сократился на 316 млрд. руб.

Тем не менее, на 1 июля сумма госдолга регионов составляет 2 037 млрд. руб. pic.twitter.com/bSbLfAsqwy — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) August 19, 2019

Ранее сообщалось, что в России будут классифицировать регионы по уровню долговой нагрузки.