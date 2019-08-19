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Счетная палата констатировала сокращение госдолга регионов

17:48, 19.08.2019
Счетная палата констатировала сокращение госдолга регионов
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

На 1 июля государственный долг регионов России составил 2,037 трлн рублей. С начала года он снизился на 7,7%.

В целом ситуация с госдолгом регионов улучшается 3-й год подряд: с начала 2017 до 1 июля 2019 годов он сократился на 316 млрд рублей, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter.

В материалах Счетной палаты отмечается, что «задолженность регионов по коммерческим кредитам к 1 июля 2019 года сократились на треть».

Ранее сообщалось, что в России будут классифицировать регионы по уровню долговой нагрузки.

ЭкономикаБюджет
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