В России будут классифицировать регионы по уровню долговой нагрузки

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наделении Министерства финансов полномочиями классифицировать регионы РФ на три уровня риска.



Согласно документу, субъекты РФ предлагается классифицировать по группам риска: заемщики с высоким (зеленый уровень), средним (желтый уровень) или низким (красным) уровнем долговой устойчивости.

Так, регионы с высоким уровнем долговой устойчивости будут освобождены от согласования с Минфином программ государственных (муниципальных) заимствований и гарантий. Регионы, отнесенные к группе заемщиков со средним уровнем долговой устойчивости, будут обязаны согласовывать программы государственных заимствований и гарантий, а также представлять в Минфин проект основных направлений долговой политики.

Регионы с низким уровнем долговой устойчивости будут вправе осуществлять рыночные заимствования только в целях рефинансирования долга.

Напомним, ранее сообщалось, что госдолг регионов России за первые 3 месяца 2019 года уже сократился на 100 млрд рублей — почти на ту же сумму, что и за весь прошлый год. При этом по банковским кредитам долг снизился вообще на 168 млрд.