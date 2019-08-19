В Госдуме создали комиссию по расследованию вмешательства в дела России

Совет Государственной думы на внеочередном заседании создал комиссию ГД по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ.

Ее возглавил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на участника заседания Совета думы. Он уже подготовил запросы в МИД, правоохранительные органы и Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.

Ранее сообщалось, что Госдума будет расследовать вмешательство Запада в российские выборы.