Госдума будет расследовать вмешательство Запада в российские выборы

Фракция «Единая Россия» в Государственной думе поддержала предложение «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ о необходимости расследования фактов вмешательства в избирательную кампанию в России.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что будет созвано внеочередное заседание Совета ГД, который должен принять решение о формировании межфракционной комиссии. Последняя и займется расследованием.

«[Оно] позволит привлечь экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства, и результат этого расследования представим обществу. Мы уверены, что в этом вопросе необходимо разобраться», — цитирует Исаева пресс-служба Госдумы.