Госдума будет расследовать вмешательство Запада в российские выборы
Фракция «Единая Россия» в Государственной думе поддержала предложение «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ о необходимости расследования фактов вмешательства в избирательную кампанию в России.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что будет созвано внеочередное заседание Совета ГД, который должен принять решение о формировании межфракционной комиссии. Последняя и займется расследованием.
«[Оно] позволит привлечь экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства, и результат этого расследования представим обществу. Мы уверены, что в этом вопросе необходимо разобраться», — цитирует Исаева пресс-служба Госдумы.ОбществоВласть
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