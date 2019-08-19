Новостройки Казани от Унистрой

Казань — это город возможностей, современный и быстроразвивающийся мегаполис, предлагающий каждому своему жителю качественное медицинское обслуживание, получение высшего образования по широкому перечню специальностей и не прекращающую свое развитие культурно-развлекательную инфраструктуру. Ежегодно население Казани увеличивается на 10—12 тысяч человек, что вызывает естественную потребность в новых жилых комплексах. Поэтому вопрос покупки жилья всегда остается актуальным.

Девелоперская компания «Унистрой» занимает 1-е место по объемам ввода и строящегося жилья в Республике Татарстан и входит в топ-30 надежных застройщиков России. В столице Республики Татарстан Казани девелопер предлагает три жилых комплекса: «ART City», «Весна» и «Царево Village». Покупателям квартир в каждом из комплексов предлагаются не только удобные эргономичные планировки квартир, но и комфортное оснащение подъездов комнатами для хранения детских колясок и велосипедов, бесшумными высокоскоростными лифтами, а также насыщенная инфраструктура дворового пространства. Все жилые комплексы оснащены современными детскими и спортивными площадками, паркингами различного формата и огороженными зонами для выгула собак.

Жилой комплекс «ART City»

Жилой комплекс «ART City» расположен недалеко от центра столицы Татарстана. Закрытые от машин и посторонних посетителей дворы-парки создают уют и обеспечивают безопасность юным жителям микрорайона, а пешеходные зоны для прогулок и интересные арт-объекты позволят провести вечер недалеко от дома после тяжелого трудового дня. Отличительной особенностью комплекса являются уникальные форматы квартир с террасами и улучшенными видовыми характеристиками. Учитывая то факт, что жилой комплекс «ART City» находится в центре города, добраться до набережной можно очень быстро.

Жилой комплекс «Весна»

Жилой комплекс «Весна» больше подойдет семейным парам или людям, уставшим от городского шума и суеты мегаполиса. Расположенный в 20 минутах езды от центра микрорайон порадует своих жителей большим парком, оснащенным велодорожками, современной детской игровой площадкой и зоной для занятий йогой. Родителям не придется переживать из-за социально значимых для детей объектов: для юных жителей ЖК «Весна» уже построены и сданы один муниципальный детский сад и школа.

Жилой комплекс «Царево Village»

Уникальный по своим природно-ландшафтным характеристикам эко-комплекс «Царево Village» расположен всего в 10 минутах езды от столицы Татарстана, но окружающие его леса, поля и озеро создают ощущение единения с природой и самим собой. Великолепный природный ландшафт, индивидуальный подход к благоустройству микрорайона и его оснащение социально значимыми объектами (два детских сада уже сданы, строится школа) позволили перенести городское жилье в тихое и уютное место, способное стать настоящим родовым гнездом.

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