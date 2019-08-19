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Игрок «Салавата» Максим Майоров: «Иногда жена думает, что разбирается в хоккее»

08:57, 19.08.2019
Игрок «Салавата» Максим Майоров: «Иногда жена думает, что разбирается в хоккее»
Фото: vk.com/hcsalavat

Хоккеист «Салавата Юлаева» Максим Майоров рассказал о том, какой должна быть жена спортсмена.

«Главное, чтобы жена не была вторым тренером. Без вопросов: «Почему там не так сыграл, а вот здесь так надо было». Иногда супруга думает, что разбирается в этом, я отрезаю и заканчиваем разговор про хоккей.

В семье у каждого своя зона ответственности: у меня — хоккей, а у Лены — все остальное. Правда, кое-что по дому я сделать могу: сантехнику подкрутить, тумбочки собрать.

Но если сломается кран — вызовем профессионала, чтобы не усугублять ситуацию. Жена больше занимается ребенком, бытом, порядком, как и у большинства, мне кажется», — сказал Майоров.

СпортХоккей Башкортостан
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