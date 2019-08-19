Беленов после матча с «Ростовом»: «Против «Зенита» тоже будем играть на победу»

Вратарь «Уфы» Александр Беленов прокомментировал победу уфимской команды над «Ростовом» (2:0).

— Трудно сегодня было?

— Трудно было. «Ростов» не зря идет в верхней части таблицы, хорошая команда. Но считаю, что мы сегодня больше хотели, поэтому выиграли заслуженно.

— Дальше «Зенит». С каким настроем подходите к матчу с чемпионом России?

— «Ростов» сюда приехал и не проигрывал, а сегодня проиграл. «Зенит» тоже не проигрывает. Посмотрим, что будет. Будем играть на победу.

— Второй год уже обыгрываете «Ростов». Почему так?

— Разные игры, все по-разному, нет какой-то закономерности. В прошлый раз мы боролись за выживание, где-то нам было нужнее. Сегодня по делу выиграли, у них особо моментов не было, дальние удары и головой один момент, все, — сказал Беленов.

Напомним, в рамках 6-го тура РПЛ «Уфа» благодаря дублю Сильвестра Игбуна одолела «Ростов» — 2:0.