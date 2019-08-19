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Сегодня в Татарстане ожидают грозу и свыше 30 градусов тепла

04:42, 19.08.2019
Сегодня в Татарстане ожидают грозу и свыше 30 градусов тепла

В понедельник, 19 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

Минимальные температуры воздуха ночью +16—21 градус. Максимальная температура воздуха днем +24—29, на востоке до +31 градуса.

Напомним, что синоптики Татарстана накануне предупредили о грозе и сильном ветре.

Общество Татарстан
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