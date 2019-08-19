Сегодня в Татарстане ожидают грозу и свыше 30 градусов тепла
В понедельник, 19 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер южный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.
Минимальные температуры воздуха ночью +16—21 градус. Максимальная температура воздуха днем +24—29, на востоке до +31 градуса.
Напомним, что синоптики Татарстана накануне предупредили о грозе и сильном ветре.Общество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым