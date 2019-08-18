МЧС Татарстана предупредило о грозе с ветром

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало штормовое предупреждение с 18.00 18 августа до 18.00 19 августа.

По данным Гидрометцентра РТ, ночью и днем на территории Татарстана и в Казани ожидается ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 15-20 м/с., сообщает МЧС.

Напомним, сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный, юго-восточный слабый до умеренного, при грозе кратковременные усиления до 15 — 20 м/с. Максимальная температура воздуха днем — от +26 до +31 градуса.