Евгений Башкиров: «Рад быть капитаном команды, которую выводил на поле в этой же роли Роман Шаронов»

Новоиспеченный капитан «Рубина» Евгений Башкиров прокомментировал победную игру казанского клуба в матче шестого тура РПЛ против тульского «Арсенала» (1:0). Отметим, что в предыдущих играх капитаном команды был Вячеслав Подберезкин, который пропускал сегодняшнюю игру из-за травмы.



— Думаю, в эпизоде с голом стоит отметить действия всей команды. Получилась динамичная атака, в которой каждый сыграл так, как должен был. Где-то получилось неординарно, но главное, что это привело к голу. Не заострял бы внимания на своей голевой передаче.

— Что в целом скажете по игре? Со стороны нельзя было не обратить внимание на большое количество ошибок в некоторые периоды матча…

— Можно говорить о причинах, чтобы оправдать себя и команду. Но мы внутри коллектива договорились быть единым целым и не оглядываться на какие-то ошибки, на какие-то обстоятельства, которые вынуждают их совершать. Гораздо важнее, что мы в итоге эти ошибки исправляли.

— В конце матча лично у вас уже сводило ноги от усталости…

— Это правда. К сожалению. Но очень не хотелось уходить с поля и доиграть такой матч до конца.



— Как себя ощущали в роли капитана?

— Ответственно очень. Для меня большая радость выводить команду, которую когда-то выводил в роли капитана наш главный тренер Роман Шаронов, — приводит слова Башкирова корреспондент «Реального времени».

Напомним, что встреча состоялась сегодня на стадионе «Центральный». Казанский клуб одержал третью победу в чемпионате. В следующие выходные «Рубин» сыграет в гостях против «Ростова» в матче седьмого тура РПЛ.

