Ночью в Казани сгорел ангар, пострадавших нет

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Этой ночью в Казани на улице Родина сгорел ангар. Сообщение о пожаре за производственной базой по адресу г. Казань, ул. Родины, д.24, поступило на пульт республиканского МЧС в 02.14.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит металлический ангар размером 20х30 метров, высотой 8 метров. Площадь пожара составила 600 кв. м.

К ликвидации пожара привлекались 58 человек, 19 ед. техники, в том числе от МЧС России — 47 человек, 15 ед. техники. Пострадавших и погибших нет, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Ночью также произошел пожар в Верхнеуслонском районе, причиной которого в МЧС РТ назвали поджог.