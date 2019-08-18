МЧС РТ выяснило причину крупного пожара в Верхнеуслонском районе
По предварительной информации, причиной крупного пожара в Введенской Слободе Верхнеуслонского района стал поджог, сообщает пресс-служба МЧС РТ.
Сообщение об этом пожаре поступило 17 августа в 23.29. В селе Введенская Слобода, по улице Нагорной, на территории частного дома, горел кирпичный гараж, внутри которого находились два квадроцикла и лодка.
В течение десяти минут прибыли пожарные подразделения, которые встретил хозяин гаража. С его слов было установлено, что в гараже людей нет. К тому времени гараж горел по всей площади, частично была обрушена кровля, существовала угроза распространения огня на жилой дом и надворные постройки.
В 23 часов 55 минуты пожар был локализирован. В 01 час 13 минут ликвидирован открытый огонь. В результате пожара огнем уничтожен гараж на площади 200 кв. м, два квадроцикла, одна лодка.
Напомним, накануне казанские спасатели завершили ликвидацию последствий утечки аммиака на Казанском молокозаводе.Происшествия Татарстан
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