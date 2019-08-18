Уфимские спасатели рассказали, как ловят летучих мышей

Управление гражданской защиты Уфы рассказало, как уфимским спасателям приходится выезжать на отлов летучих мышей. На этой неделе в течение одного дня спасатели выезжали на подобные вызовы трижды.

После полуночи сотрудники ПСО г. Уфы выезжали на ул. Гоголя по обращению молодой мамы. Женщина сообщила, что в ее спальне находится летучая мышь и самостоятельно отловить непрошеную гостью она опасается.

Два других обращения с аналогичной просьбой поступили от горожан ранним утром. Еще одной женщине с маленьким ребенком потребовалась помощь спасателей в микрорайоне 8 Марта. По словам уфимки, «крылатая» залетела в квартиру, и хозяйка даже сама накрыла «гостью» покрывалом, но выпустить ее на волю не решилась.

Следующее обращение поступило от заявительницы, проживающей по улице Российской. К ней в квартиру также наведалась летучая мышь. Спасателям понадобились считанные минуты, чтобы освободить жилища заявительниц от присутствия непрошеных гостей.

Напомним, в июле спасатели обнаружили на балконе одного из домов в Уфе 18 летучих мышей.

