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На балконе в одном из уфимских домов нашли 18 летучих мышей

14:29, 12.07.2019
На балконе в одном из уфимских домов нашли 18 летучих мышей
Фото: vk.com/ufa_ss112

Накануне в информационно-диспетчерский центр Уфы обратилась женщина, которая нашла у себя на балконе несколько летучих мышей.

Она пыталась избавиться от животных сама, но не смогла, так как они забились в промежуток между потолком и бетоном. Прибывшие спасатели частично разобрали потолочное перекрытие и только после этого смогли поймать 18 летучих мышей, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы.

На данный момент мышей выпустили на свободу.

Происшествия Башкортостан
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