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При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, россияне не пострадали

11:59, 18.08.2019
При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли 63 человека, россияне не пострадали
Фото: flickr.com

В Кабуле во время свадебного торжества произошел теракт, в результате которого погибли по меньшей мере 63 человека. Еще 182 получили ранения.

Российских граждан среди пострадавших нет, сообщило посольство РФ в Афганистане в Twitter.

Взрыв произошел в субботу в 22.40 по местному времени (21.10 мск) в одном из свадебных залов Кабула. Взрывное устройство привел в действие смертник, пишет «РИА Новости».

Напомним, в июле в Кабуле в результате теракта погибли 53 человека.

Происшествия
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