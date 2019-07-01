В Кабуле в результате теракта погибли 53 человека

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 53 человек.

Инцидент произошел в полицейском округе №16 утром в понедельник, 1 июля. Очевидцы сообщали о сильном взрыве и выстрелах.

Теракт случился недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжают оказывать сопротивление сотрудникам правопорядка.

تعداد مجروحین که به شفاخانه های ما منتقل گردیده اند به ۶۵ تن رسید، به شمول ۹ طفل. تیم های کابل آمبولانس در ساحه حضور داشته و مجروحین را به اسرع وقت به شفاخانه ها منتقل نموده اند؛ تمام تیم های صحی مصروف تداوی مجروحین اند.

وزارت صحت عامه pic.twitter.com/nPBzmSsBbh — Pajhwok Afghan News (@pajhwok) July 1, 2019

Количество жертв может увеличиться. Пострадали 20 человек, передает агентство Пажвак.

В настоящее время на место взрыва прибыли силы спецназа.

Напомним, ранее в Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме.