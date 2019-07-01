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Происшествия

В Кабуле в результате теракта погибли 53 человека

08:59, 01.07.2019
В Кабуле в результате теракта погибли 53 человека
Фото: pixabay.com

Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 53 человек.

Инцидент произошел в полицейском округе №16 утром в понедельник, 1 июля. Очевидцы сообщали о сильном взрыве и выстрелах.

Теракт случился недалеко от логистического центра министерства обороны в Кабуле. По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжают оказывать сопротивление сотрудникам правопорядка.

Количество жертв может увеличиться. Пострадали 20 человек, передает агентство Пажвак.

В настоящее время на место взрыва прибыли силы спецназа.

Напомним, ранее в Вене прогремел мощный взрыв в жилом доме.

Происшествия
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