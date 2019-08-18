На компенсацию затрат иностранцев за киносъемки в РФ планируют выделить 3,7 млрд рублей

До конца года на возмещение части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 млн рублей.

В 2020 году на эти цели выделят 700 млн, в 2021 и 2022 годах — по 1,5 млрд рублей, рассказал президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов на фестивале «Короче».

Планируется возвращать зарубежным компаниям от 30 до 40% расходов. Оператором станет российский экспортный центр, пишет «РИА Новости».

Напомним, что в июне Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства о возмещении иностранным компаниям затрат на производство фильмов, сериалов и другой аудиовизуальной продукции в России. Для получения субсидий произведение должно соответствовать одному из условий. Это может быть художественный фильм хронометражем более 60 минут либо с минимальной суммой расходов на производство в РФ более 20 млн рублей; документальный фильм минимальной продолжительностью более 40 минут либо при минимальной сумме затрат на территории России более 5 млн рублей.