Минэкономразвития предложило возмещать иностранным компаниям траты на съемки в России

Минэкономразвития подготовил проект постановления правительства о возмещении иностранным компаниям затрат на производство фильмов, сериалов и другой аудиовизуальной продукции в России.

В документе сказано, что объем субсидии предлагается рассчитывать исходя из затрат компаний, которые необходимо будет подтвердить документально.



По проекту постановления предполагается, что для получения субсидий произведение должно соответствовать одному из условий. Это может быть художественный фильм хронометражем более 60 минут либо с минимальной суммой расходов на производство в РФ более 20 млн рублей; документальный фильм минимальной продолжительностью более 40 минут либо при минимальной сумме затрат на территории России более 5 млн рублей.

Также иностранные компании смогут рассчитывать на выплаты, если снимут анимационный фильм с хронометражем более 60 минут или минимальной суммой расходов более 10 млн рублей.



Функции агента по выплатам субсидий будет выполнять Российский экспортный центр.



Ранее Фонд кино сообщил, что госсубсидии не вернули 24 российские кинокомпании. Общая сумма долга составила 720 млн рублей.

