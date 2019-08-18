В Иркутской области снесут более 4 тысяч пострадавших из-за наводнения домов

Власти Иркутской области решили снести более 4 тыс. домов, которые пострадали из-за наводнения. Еще 3,8 тыс. будут отремонтированы

При этом 1,3 тыс. домов были полностью снесены потоком воды, пишет ТАСС со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

Он отметил, что подтоплено, по последним данным, 10 890 жилых домов и 17 370 других помещений во всех муниципальных образованиях, где прошел паводок.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от наводнения, могут выйти из графика. Поэтому, как заявил президент РФ Владимир Путин, регион могут не успеть привести в порядок до холодов.