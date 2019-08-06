Путин допустил, что восстановительные работы в Иркутской области могут отстать от графика

Восстановительные работы в Иркутской области, пострадавшей от наводнения, могут выйти из графика. Поэтому, как заявил президент РФ Владимир Путин, регион могут не успеть привести в порядок до холодов

«Но, тем не менее, выстраиваются графики строительных работ... Стараются по максимуму все сделать. В любом случае, все будет достроено», — сказал он на встрече с членами семей, пострадавших от наводнения в Иркутской области.

График работ, по словам Путина, сместило то, что за первой волной наводнения в регион пришла вторая.

Ранее сообщалось, что на 1 августа из-за наводнения в Иркутской области пострадали 42,6 тыс. человек.

Основная волна наводнений произошла в конце июня. Вторая волна паводка в Иркутской области, которая прошла в июле, затронула в 30 населенных пунктах 1,8 тыс. домов, в которых проживают почти 4 тыс. семей.