Для Гафурийского района Башкирии закупят кинопроекционное оборудование

Муниципальное бюджетное учреждение «Отдел культуры» Гафурийского района Башкирии собирается купить кинопроекционное цифровое оборудование за 5 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 8 по 16 августа, аукцион состоится 19 августа. Закупку обеспечат из средств бюджетного учреждения.



В состав оборудования войдут цифровой кинопроектор, сервер воспроизведения, киноэкран с алюминиевым напылением с рамой для натяжения полотна, пассивная система для 3D-показа, звуковой процессор для цифрового кинопоказа, три заэкранные акустические системы, пять усилителей мощности, два пассивных сабвуфера, 12 акустических систем окружения, источник бесперебойного питания, активная звуковая система для контроля звука, комплект системы тифлокомментирования и билетный программно-аппаратный комплекс. Товары должны быть поставлены в течение 10 календарных дней, следует из материалов на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что межпоселенческий районный дом культуры Кушнаренковского района Башкирии собирается заплатить 5 млн рублей за переоборудование зрительного зала в кинозал для показа национальных фильмов.

