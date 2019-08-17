Дмитрий Квартальнов: «Жаль, что снова пропустили в концовке, но победа всегда приятна»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги контрольного матча против «Нефтехимика».

− Победа всегда приятна. Жаль, конечно, что есть у нас такие моменты — мы и в последней игре турнира в Казахстане пропустили на последних секундах, здесь вели в счёте, три минуты оставалось. Нашей команде надо доводить такие матчи до конца, играть посолиднее, но пока так происходит. Всё-таки тяжеловатая игра была, не могу сказать, что мы были на хорошем коньке. Тяжёлый матч, но их тоже нужно играть — в сезоне подобного будет очень много.

− С этим же соперником играли на Кубке Президента Татарстана неделю назад, тогда было 5:1 в пользу «Ак Барса». Что изменилось в игре команды?

− Мы продолжали работать. Единственное — мы только вчера начали какие-то игровые упражнения, до этого у нас продолжалась рутинная работа. Наверное, нам надо было пораньше её закончить и делать больше игровых упражнений. Большинство, конечно, нужно было поиграть — это у нас не получилось сегодня. Сейчас будем больше игровые связи налаживать и делать больше игровых упражнений.

− Сегодня не приехали Владимир Ткачёв и Данис Зарипов, зато сыграл Иван Емец. Снова хотели посмотреть резерв?

− Да, в общем-то. Мы оставили одну линию, я уже приблизительно знаю, кто не будет играть в следующем матче. Ничего страшного, там целая пятерка играть не будет, потом ещё кто-то — мы поедем в пять звеньев, и кто-то пропустит игры. Пока смотрим и определяемся. Состав и в сезоне будет ротироваться — игр-то очень много, — сказал Квартальнов.



Следующий матч «Ак Барс» проведёт в Риге — 20 августа матчем против минского «Динамо» команда начнёт турнир на Кубок ЛЖД.

Напомним, сегодня «Ак Барс» в овертайме обыграл нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 2:1.