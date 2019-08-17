Контрольные матчи. «Салават» уступил «Трактору», «Ак Барс» в овертайме одолел «Нефтехимик»
Сегодня в рамках предсезонной подготовки клубы КХЛ проводят контрольные встречи.
«Салават Юлаев» — «Трактор» — 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы: 0:1 — 38 Фатеев (Карлин, Коньков).
В Уфе соперники провели первую встречу из двухматчевого противостояния. Исход матча решила единственная шайба в исполнении Фатеева.
«Нефтехимик» — «Ак Барс» — 0:0 (0:0, 0:0, 1:2)
Голы: 0:1 — 56 Фисенко (Петров), 1:1 — 57 Рыбаков (Черников, Падакин), 1:2 — 61 Азеведо (Викстранд).
В Нефтехимике встреча развивалась схожим образом с Уфой. Но в отличие от уфимского матча, «татарстанское дерби» затянулось до овертайма, где точнее оказались хоккеисты «Ак Барса».СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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