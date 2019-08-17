В Уфе вновь попытаются отремонтировать здание УГНТУ

Фасад здания учебного корпуса №4 Уфимского государственного нефтяного технического университета вновь пытаются отремонтировать. Соответствующий тендер, на сумму в 14,8 млн рублей, объявил сам вуз.

От подрядчика потребуется устроить теплоизоляцию, осуществить высококачественную штукатурку и окраску фасадов, смонтировать пандусы. Ремонт также затронет крыльцо, козырьки, будут проведены и другие работы.

Аналогичный тендер, напомним, объявлялся в сентябре прошлого года — тогда планировалось потратить 16,3 млн рублей, но определение поставщика было отменено.