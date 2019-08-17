Татарстан закрепит в законе особое отношение к памятникам ЮНЕСКО

Татарстан планирует законодательно закрепить особое отношение к объектам культурного наследия республики, включенным в список ЮНЕСКО, рассказала зампред Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Напомним, таких объектов в республике три: Болгар, Свияжск и Казанский Кремль.

Ларионова напомнила, что на последней сессии Госсовета РТ приняли в первом чтении соответствующие изменения в республиканское законодательство. «Это и ежегодный мониторинг, и конкретные ежегодные средства на консервацию памятников», — приводит ее слова «Татар-информ».

Ларионова также выразила уверенность, что окончательно закон примут на первой сессии Госсовета РТ нового созыва.

Напомним, сегодня зампред Госсовета РТ также рассказала, что первый полилингвальный комплекс в Татарстане заработает 1 сентября 2020 года.