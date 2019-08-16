В женской НХЛ впервые в истории сыграет хоккеистка из Казахстана

Нападающая Булбул Картанбаева стала первой уроженкой Казахстана в женской национальной хоккейной лиге (НХЛ). Она подписала контракт с командой «Метрополитен Риветерс».

«Сбылась моя мечта. Я благодарна жизни за открывшиеся передо мной возможности. Пришло время соревноваться в женской НХЛ среди лучших игроков мира», — цитирует хоккеистку пресс-служба женской НХЛ.

В прошлом сезоне 26-летняя хоккеистка выступала за клуб «Калгари Койотс» из Канады и набрала 29 (8+21) очков в 21 матче.