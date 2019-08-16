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Происшествия

В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом

13:59, 16.08.2019
В Ульяновске умер один из семи отравившихся подсолнечным маслом
Фото: torange.biz

В Ульяновске госпитализировали семь человек с кровотечением после отравления подсолнечным маслом. Один из пострадавших скончался в больнице.

Причиной отравления мог стать крысиный яд, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона. Он уточнил, что все госпитализированные рассказали, что употребляли в пищу одно и то же подсолнечное масло.

«Отсюда у пострадавших появилось предположение, что, возможно, каким-то образом в масло попал крысиный яд, либо это произошло в момент его переработки, либо яд был в семенах подсолнечника», — сказал собеседник агентства.

Масло произвел у себя в хозяйстве пенсионер из села Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Подсолнечник ему привез житель Сызранского района Самарской области.

Происшествия
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