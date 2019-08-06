Минниханов отстранил от должности двух членов ЦИК РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов освободил от исполнения обязанностей членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РТ Рияза Минзарипова и Виталия Смирнова. Указ руководителя республики опубликован на портале правовой информации Татарстана.

Как уточнил корреспондент «Реального времени», Виталий Смирнов и Рияз Минзарипов, полномочия которых ранее были приостановлены, сами обратились с заявлениями.

Виталий Смирнов возглавил республиканский список партии «Российская партия пенсионеров за справедливость», которая была зарегистрирована для участия на выборах депутатов Государственного совета РТ VI созыва.

Сейчас идет прием предложений на два вакантных места.

Сегодня республиканский Центризбирком разыграл эфирное время для выступлений кандидатов в депутаты и партий. Всем политическим объединениям предоставили равный доступ к бесплатным минутам на ТВ, и это налагает на них, например, обязанность участвовать в совместных дебатах.

