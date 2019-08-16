Защитник «Уфы» Данил Круговой сменит профессию и будет продавать спортивный инвентарь

Защитник ФК «Уфа» Данил Круговой, а также полузащитник Артём Голубев на один день сменят профессию и станут консультантами спортивного магазина.

«Вы сможете получить компетентный, профессиональный совет по выбору спортивной экипировки, взять автограф и сделать крутое селфи с нашими игроками. Специальная акция: только сегодня с 18.00 до 20.00 при любой покупке в экипировочном центре ФК «Уфа» пригласительный на матч «Уфа» — «Ростов» — в подарок!» — говорится в официальном «Твиттере» уфимского клуба.

Напомним, ранее в прессе сообщалось, что Данилом Круговым интересуются питерский «Зенит» и московский ЦСКА. Круговой является воспитанником петербургского футбола. С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в Уфу.