В России могут повысить МРОТ до 12 130 рублей

Министерство труда предложило повысить минимальный размер оплаты труда с 11 280 до 12 130 рублей.

В случае одобрения закон о повышении МРОТ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что повышение МРОТ в 2020 году коснется 4 млн россиян.

Напомним, россиян, у которых зарплата ниже 13 тысяч рублей, могут освободить от подоходного налога.