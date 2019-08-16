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В России могут повысить МРОТ до 12 130 рублей

14:37, 16.08.2019
В России могут повысить МРОТ до 12 130 рублей
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Министерство труда предложило повысить минимальный размер оплаты труда с 11 280 до 12 130 рублей.

В случае одобрения закон о повышении МРОТ вступит в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что повышение МРОТ в 2020 году коснется 4 млн россиян.

Напомним, россиян, у которых зарплата ниже 13 тысяч рублей, могут освободить от подоходного налога.

Справка

МРОТ — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.

Экономика
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