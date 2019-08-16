В России могут повысить МРОТ до 12 130 рублей
Министерство труда предложило повысить минимальный размер оплаты труда с 11 280 до 12 130 рублей.
В случае одобрения закон о повышении МРОТ вступит в силу с 1 января 2020 года.
Ранее сообщалось, что повышение МРОТ в 2020 году коснется 4 млн россиян.
Напомним, россиян, у которых зарплата ниже 13 тысяч рублей, могут освободить от подоходного налога.
Справка
МРОТ — законодательно установленный минимум, применяемый для регулирования оплаты труда, а также для определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.
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